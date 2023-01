Ethel Pozo envió contundente mensaje a críticas por vestido que lució en boda de Brunella Horna

"Sí, Javier. Sí te veo por aquí. Sucede que me pongo lo que me gusta y me siento cómoda. ¡Chatita, gordita, soy feliz! No me preocupo en patrones de moda o estereotipos de cuerpo. Acepto y quiero el mío. Y me gustan los escotes y brillos. Igual gracias por los consejos", comentó la hija de Gisela Valcárcel en respuesta del TikTok de Rojo.

Javier no fue ajeno a la respuesta de Ethel y no dudó en aclararle que él no critica los cuerpos de las personas. "Obvio. Y me parece genial. Yo igual jamás hablo de los cuerpos de la gente, solo de looks", señaló a través de sus redes sociales. Recordemos que el asesor señaló que Pozo no utilizó el vestido adecuado para resaltar su belleza al decir que el peinado y vestido no le favoreció.