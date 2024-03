Ethel Pozo recordó el robo a su casa: "Las autoridades no hicieron nada"

“En mi caso yo hice todas las denuncias y hasta el día de hoy (20 de marzo) me quedé esperando. Las autoridades, lamentablemente lo tengo que decir porque me ha pasado, no hacen absolutamente nada. Me hicieron llenar partes de partes policiales y hasta me preguntaban cómo era el cuadro o el televisor. Y como yo miles de personas en este país, nunca las autoridades le dieron algo", dijo Ethel Pozo.