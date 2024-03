Temblor en Lima: Ethel Pozo y su reacción en vivo durante sismo.

“Qué fuerte comentar algo así porque yo me pongo del lado de la madre (Doña Peta), es decir, él está grande, está bien, pero yo siento como madre. Que la pareja me ponga eso, aunque él mienta, que se quede tu madre contigo, no me parece que es el camino, porque si tú amas al hijo, amas de dónde vino, amas a la madre y al padre, y o sea no puedes enfrentarte así de esa forma, no va llegar a nada bueno”, mencionó.