Ethel Pozo: “La mujer no necesita de un hombre para lograr el éxito profesional o personal”

“Yo siempre les digo que la mujer no necesita de un hombre, necesita de un compañero con quien caminar, pero no necesita de un hombre para lograr el éxito profesional o personal, les recuerdo siempre que ellas lo pueden lograr solas, les recalco lo valiosas que son y que no permitan que nadie les diga lo contrario, y eso es lo que, también, les digo a las mujeres peruanas, 'son valiosas, no lo olviden'”, sentenció.