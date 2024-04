Ethel Pozo arremetió contra el Dr. Fong: "No debería volver a ejercer en su vida"

Maricielo Effio se conectó con América Hoy y confesó que muchas mujeres que no pertenecen al ámbito artístico le escribieron para contarle sus malas experiencias con el doctor Víctor Fong. "Se sumó muchas historias y casos que me escribieron diciendo 'Maricielo mira, yo no soy pública y que tal si me juega en contra lo que me ha hecho. Me salió un bulto aquí, no tengo los medios para arreglarme", señaló.