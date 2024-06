Ethel Pozo sufrió incidente con su escotado vestido en vivo

Ethel Pozo generó preocupación por sus compañeros al no presentarse al inicio del programa y ella pidió que las cámaras la enfocaran para mostrar el motivo por el cual no pudo ir al set. La hija de Gisela Valcárcel reveló que su vestido tenía un pronunciado escote, pero el productor general le pidió a una asistente de vestuario que le cociera el atuendo. "Dice que no se puede mostrar mucho escote", sostuvo.