Ethel Pozo sobre Christian Cueva y su perdón a Pamela López: "Yo sí le creo"

Asimismo, señaló que bajo su experiencia personal asistiendo a retiros espirituales, puede existir un gran cambio. "Yo conozco esos eventos, yo he asistido a uno y es privado. No tienes que llevar celulares. Yo sí he vivido esa experiencia maravillosa y en familia. Yo sí entiendo el porqué él llora. Nadie es pitonizo para saber si esto va a funcionar, pero de que él está arrepentido y que Dios te puede cambiar, si lo creo", sentenció.