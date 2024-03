Jossmery Toledo a Pamela López sobre Christian Cueva: No perdonaría una infidelidad.

"(¿Si fueras Pamela López, lo perdonarías?) Yo no perdonaría ninguna infidelidad porque es mi salud mental. Es innecesario estar con una persona que te faltó al respeto. Yo no lo haría por eso que sigo soltera porque durante todo este tiempo he estado con novios y que sí, lamentablemente casi todos, me han sacado la vuelta", sentenció.