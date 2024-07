Brunella Horna ruega que Pamela López no perdone a Christian Cueva: "No caigas"

Brunella Horna se tomó unos segundos para expresar su deseo de ver a su amiga Pamela López libre de Christian Cueva. La conductora le envió un mensaje a la ex del futbolista. "No me gustaría que regrese con Cueva. Ha sufrido muchísimo. Ella ha estado realmente en el piso cuando ha pasado todo el tema. De verdad, de todo corazón, Pamela, espero que no caigas", dijo.