¿Jossmery Toledo y Fabio Agostini retomaron su relación?

Jossmery Toledo dejó en claro que no tiene pensado retomar su relación con Fabio Agostini luego que se reencuentre con su ex en Brasil. Y es que Janet Barboza le consultó si se animaría a tener un "remember" con el "Galáctico". "No, no, no, a mí no me gustan los remembers. Lo pasado, pisado y lo que comí ya no lo vuelvo a comer", respondió la modelo al aclarar que cayó en los brazos de un misterioso galán brasileño.