¿Facundo González confirmó fin de su amistad con Austin Palao y Fabio?

Facundo González regresó a Perú en medio de las especulaciones sobre el fin de su amistad con Austin Palao y Fabio Agostini tras convivir en el reality "¿Ganar o servir?". "Usted sí es mi amigo", expresó el popular "Wacho" a Said Palao en alusión a la hermandad que tenía con Austin y Fabio. Alejandra Baigorria no se quedó tranquila y pidió que no le hagan hablar.