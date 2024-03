¿Christian Domínguez asistirá al mismo retiro espiritual de Christian Cueva?

Brunella Horna no pudo evitar pronunciarse sobre la polémica entre Christian Cueva y Pamela López durante estos últimos meses. La conductora de televisión del programa aseguró que cree que la pareja sí se reconciliará, pero aclaró que no le gustaría escuchar dicha noticia debido a todo lo que sucedió. "Yo, si me preguntas, pienso que sí se va a dar, pienso. No sé si me gustaría, creo que no me gustaría, (pero) creo que sí se va a dar", sentenció.