Karla Tarazona y Christian Domínguez sí están en una relación amorosa, aseguró vidente

“Ahora, hay que tener cuidado porque (¿Estás seguro de lo que estás diciendo?) Mira según lo que me indican las cartas, yo te podría decir que no va pasar mucho tiempo, estamos hablando de que en un futuro como tiene acá la carta de la muerte, no quiere decir que se va morir, sino que nos habla de un fin y este fin puede ser el que se terminaría también esta relación nuevamente”, sostuvo.