Gisela Valcárcel sobre Ethel Pozo: “No es fácil saber que se pone y expone en televisión”

“No es fácil saber que tu hija, alguien que amas, se pone y expone en televisión, y algunos creen que incluso uno puede ayudar, no, yo creo que en esto lo peor que uno haría sería ayudar a sus hijos, es como que un cantante pudiera ayudar a su hijo cantante, su hijo cantante va tener que ir a cantar a un concierto, no hay forma de ayudarlo. No hay forma de que yo pronuncie las palabras que Ethel va pronunciar, no hay forma, eso no existe, entonces yo sabía que eso no existe, y hubiera querido que no esté, pero Ethel desde siempre me enseñó a respetar sus decisiones”, agregó.