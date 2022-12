Gisela Valcárcel negó favoritismo por Melissa Paredes: “Solo expongo mis sentimientos”

“Algunas personas opinan normalmente y en cada temporada que tengo engreídas, y la verdad es que no soy tía de nadie, no soy madrina de nadie, no soy cuñada de nadie, ni soy hermana de nadie, pero si expongo mis sentimientos, mis emociones en la televisión y por supuesto a mí me emocionaba el retorno de Melissa Paredes a la pista, al escenario, a la televisión. Estoy feliz de que aquí se haya dado, y estoy feliz de nuevamente dar la bienvenida hoy a la gala final”, comentó la conductora del programa.