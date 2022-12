Melissa Paredes y su emotiva reflexión en la gran final de El Gran Show: “Lo que Dios te da, nadie te lo quita”

“El Gran Show me dio la esperanza de volver a lo mío, me da esa confianza a mí misma para volver a la actuación (…) A mí me dijeron, nunca más vas a volver a trabajar en lo que más te gusta y de eso me voy a encargar yo. Y El Gran Show me dijo ‘lo que Dios te da, nadie te lo quita’”, agregó.