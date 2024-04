¿Melissa Paredes está embarazada? Así respondió la actriz

Melissa Paredesno dudó en responderle a una usuaria que le preguntó si estaba embarazada de Anthony Aranda. A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz compartió un vídeo de su prueba de vestido de novia y una internauta no dejó pasar un detalle. "¿Creo que ya estás embarazada?", preguntó y a lo que la exreina de belleza contestó: "No, mi amor. Estoy con mi periodo en este momento", sentenció.