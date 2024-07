Melissa Paredes: "Anthony no puede hacer nada malo porque no se casa"

Anthony Aranda sorprendió al revelar que ya tuvo su despedida de soltero previo a su boda con Melissa Paredes, quien lanzó una advertencia al ser consultada por la fiesta de su pareja. "Anthony sabe que no puede hacer nada malo porque si no no se casa, así de simple", dijo y a lo que el bailarín le respondió. ¿Qué le dijo?