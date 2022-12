Ethel Pozo y su reacción ante coqueteos de Facundo González y Gisela Valcárcel: “No le conviene”

Ethel Pozo estuvo presente en la gran semifinal de El Gran Show , y no dudó en mostrarse bastante estricta por la actitud de Facundo González con Gisela Valcárcel , y es que la conductora de América Hoy al parecer no aprueba el coqueteo.

“Con la familia no se puede trabajar, me ha cortado, no quiere hacer ni media broma con Facu”, confirmó la conductora del reality de baile.