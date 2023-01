Valeria Piazza salió en defensa de Ethel Pozo: “Ha hecho su camino sola en la televisión”

“Lo que yo no hago es dirigir ni a Ethel ni a nadie (…) lo que hago es la inducción de lo que queremos con el nuevo formato que traemos (…) Hablo con cada conductor sobre lo que yo espero como televidente ver (…) No es fácil saber que tu hija, alguien que amas se pone y expone en televisión, algunos creen que incluso uno puede ayudar, pero no, lo peor que uno haría sería ayudar a sus hijos (…) No hay forma que yo pronuncie las palabras que Ethel va pronunciar”, mencionó la conductora de El Gran Show.