Gisela Valcárcel celebró cumpleaños de Ethel Pozo con emotivo video: “Le agregaste alegría a mi existencia”

“¡Feliz día hija! Y pensar que todo empezó cuando teniendo 17 años te traía al mundo. Me diste vida, le agregaste alegría a mi existencia, me diste fuerza y coraje, cómo no celebrarte y darle gracias a Dios por tu llegada. Te amo por siempre y para siempre, aunque algunos digan que esa palabra no se da (siempre) en el caso de madre e hijos es tan real! ¡Me encanta haberte tenido en el vientre, me encanta tu risa, inteligencia y ganas! Tu buen humor une a la familia, ¡Te amamos! ¡Feliz cumpleaños y a seguir celebrando la vida! PD. Con la canción que siempre te cantaba. SUGAR, para ti”