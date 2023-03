Ethel Pozo: "Jamás voy a esperar hacer un trabajo y que no me critiquen"

Sobre su regreso a la actuación, Ethel Pozo comenta: "El 2022 fue para mí el año del amor, y decreté que el 2023 sería mi año para actuar, espero Dios me permita tener salud para poder consolidarme". Además, ella agrega: "Tomo con humor cuando me dicen que estoy en todas". A esto, Yaco comenta entre risas, "Alguna vez también me han dicho Choca".