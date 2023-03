¿Ethel Pozo y Christian Domínguez se besarán en "Maricucha 2"? Pamela Franco lanzó contundente mensaje

"La verdad que no me imaginaba, pero me queda decirle a Ethel las felicitaciones ya que está entrando a 'Maricucha' y que la está rompiendo. Estamos hablando de dos profesionales, no hay nada que estar cuidando ni nada. Ethel es una mujer casada, profesional, desearle lo mejor y que siga rompiendo en rating 'Maricucha'", señaló Pamela durante el enlace en vivo.