Leysi Suárez a Pamela López por Christian Cueva: “¿Cuántos perdones más?”

“No, ahorita no hay un perdón real, definitivamente. O sea, acá hay un momento de vulnerabilidad, sí, porque si bien es cierto, la parte espiritual es un gran soporte, un gran apoyo, es un complemento importante, pero acá se necesita un cambio de creencias, un cambio de conceptos acerca del amor, y sobre todo una mirada diferente al compromiso porque no solamente le eres desleal a la pareja, en primer lugar, le eres desleal al compromiso, cuando hablamos del compromiso, ames o no ames a tu pareja, tienes que ser leal”, sostuvo la psicoterapeuta.