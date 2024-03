Pamela Franco sobre polémica con Christian Cueva: "Víctima no soy".

Pamela Franco volvió a referirse sobre la polémica que protagonizó con Christian Cueva y lamentó que hayan tocado el tema porque existe su hija. "Víctima no soy y a veces la vida te cobra factura de tus errores. Jamás pensé que iba a pasar esto después de años sobre todo cuando ya existe mi hija que es lo que más me duele. Han pasado casi 5 años, yo acepté frente a una cámara y no soy perfecta", expresó.