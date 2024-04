Pamela Franco eliminó todas las fotos con Christian Domínguez en Instagram.

Pamela Franco fue consultada si estaría evaluando retomar su relación con Christian Domínguez tras su infidelidad con otra mujer. "Estoy empezando mi proceso que en el primer lugar ponga a mi hija y yo. En la vida no puedes pedir ni rogar amor. Me dolería estar con una persona que no me ama. No me gustaría opinar si me amó o no me amó o si me ama porque eso solo lo sabe él y lo respeto", señaló.