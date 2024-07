Pamela Franco y su tajante mensaje tras poca asistencia en concierto de Europa

Pamela Franco acaparó las portadas de los medios de comunicación tras viralizarse algunos videos, donde se pudo ver a poca gente en su concierto en Sevilla, España. La cantante ha sido blanco de críticas y a través de sus redes sociales no dudó en enviar un contundente mensaje. "Seguimos trabajando porque parar para mí es un lujo que no me puedo dar", escribió en su cuenta de Instagram.