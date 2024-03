Yolanda Medina se burló de Christian Cueva: "Son infieles y quieren ser curas"

Yolana Medina aprovechó el retiro espiritual de Christian Cueva para burlarse de él en su concierto. La cantante no dejó de reírse del futbolista al mencionar que un hombre infiel puede ir a confesarse y es perdonado por su mujer. Si bien, no mencionó su nombre, todo indicó que hablaba de él. "Ya sabemos que a los hombres infieles se van a rezar y se les perdona. Ahora son infieles y después quieren ser curas. Yo te puedo ser infiel, mañana me confieso, pasado soy Teresa de Calcuta y volvemos", dijo.