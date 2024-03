Yolanda Medina demandará a Marisol por más de 300 mil soles.

Ahora Marisol y Yolanda se volverán a reunir en la vía judicial. "Yo creo que le di el tiempo necesario a una acusación que se me hizo que en realidad siempre busqué la aclaración de ese tema porque son tantos años de carrera que nunca me han visto metida en este tipo de acontecimientos y espero salir victoriosa de defenderme como mujer y como artista porque se me mancilló de alguna u otra manera", dijo.