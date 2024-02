¿Christian Cueva tomará acciones legales contra Yolanda Medina?

Christian Cueva fue consultado por las afirmaciones de Yolana Medina, quien aseguró que Pamela Franco se fue de 'Alma Bella' por su culpa. El futbolista dejó entrever que tomará acciones legales contra la cantante por dichas afirmaciones y negó haberse metido con el trabajo de la cumbiambera. "Yo nunca me metí en nada de su vida. Yo estaba adentrado en lo mío. Tomaré las cartas del asunto. Tomaré de otra forma y no tengo por qué aceptar algo que no es", sentenció.