Pamela Franco se quebró al revelar que su hija está hospitalizada

Pamela Franco brindó una conferencia de prensa desde Europa y se mostró muy preocupada al revelar que su hija estaba hospitalizada. “No me encuentro bien, pero no por los chismes, sino porque tengo a mi hija hospitalizada en Perú ahorita. Está con su nada y, pucha, el papá también se va de gira. Imagínense ustedes que son mamás estar lejos, pero a veces toca porque yo acá no vine de paseo, vine a trabajar", dijo visiblemente afectada.