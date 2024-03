Janet Barboza sobre Christian Cueva en retiro espiritual: "Fue obligado"

Luego de ver las imágenes del pelotero pidiéndole perdón nuevamente a su exesposa, Janet Barboza no dudó en expresar su opinión y aseguró que no le cree al exseleccionado. La conductora explicó que no fue solo una vez que el deportista ha estado envuelto en polémicas con otras mujeres, por lo que más de una vez se ha disculpado. Asimismo, recalcó que el también empresario no ha aprendido la lección.