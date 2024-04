Brunella Horna enfrentó a Leysi Suárez: "Haz tu reality en otro lado"

Brunella Horna y Leysi Suárez protagonizaron un tenso momento cuando la cumbiambera la cuestionó por no querer bailar samba en el programa por su cesárea. Si bien, la rubia dio sus razones, la cantante continuó expresando su desacuerdo. Por ello, la conductora no se quedó callada. “Anda haz tu reality a otro lado, conmigo no, gracias. Yo estoy trabajando desde los 2 meses que tuve mi cesárea, todo el mundo me criticó, mi doctor me dijo que no lo haga, lo hice porque me gusta, pero tampoco me voy a exponer a un baile que no puedo hacer", dijo incómoda.