Sheyla Rojas aseguró que Israel Dreyfus la celaba con Maluma: "Era tóxico".

"En el fondo a Israel sí le dolía. Maluma era mi compañero de camerino y me decía que ese parcerito me mira mal", refirió Zumba. Para Israel el comentario de Sheyla lo tomó por sorpresa porque no recuerda que tenía una buena relación con el cantante colombiano. "Con Maluma, no, todos éramos patas y no había ni siquiera un acercamiento o coqueteo. Con Maluma", mencionó Dreyfus.