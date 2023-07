¿Sheyla Rojas confesó que Mario Hart intentó conquistarla en Combate?

La conductora María Pía Copello preguntó directamente si es cierto lo dicho por Dreyfus si es que Hart le lanzó 'maicito'. "Me tiró 'maicito', costales de maíz. No, no nunca pasó nada entre Mario y yo, sí salíamos en grupo y él era súper chévere. Nunca pasó nada, pero era coquetón por ahí", acotó Rojas.