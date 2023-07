La conductora Johanna San Miguel consultó a Hayimy si Alejandra Baigorria y Said Palao llegaran a casarse como lo tienen planeado. La "Mamá leona" preguntó al vidente si ambos se casaran y ella se vestirá de blanco. "Creo que esta relación continuará, el amor fluye porque definitivamente sí se dará. No me sorprendería que suceda a corto plazo", explicó el tarotista peruano frente a las sonrisas de la "Patrona" y el hermano de Austin Palao.