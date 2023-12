Janet Barboza sentenció la relación de Christian Domínguez y Pamela Franco al asegurar que no van a durar para siempre. "Ellos no van a durar porque son muy jóvenes y tú tampoco creo yo porque con la vida, con el amor y las relaciones nunca se sabe. Hoy estamos y mañana no estamos. Nada se asegura para siempre", manifestó la conductora e inmediatamente el cantante de cumbia la refutó y le pidió explicaciones.