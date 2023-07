Sheyla Rojas le agradeció a Pedro Moral: "Hizo que vea las cosas desde otra perspectiva"

Por otro lado, Israel Dreyfus confesó que era amigo de Pedro Moral y que se quedó en shock al saber que estaba en una relación sentimental con Sheyla Rojas. Recordemos que el combatiente mantuvo un romance con la modelo en 2011 y terminaron en buenos términos. "Yo a Pedro lo conozco mucho antes de que empiecen los realitys. No nos llevábamos bien, pero después nos volvimos amigos. Me pedía consejos una que otra vez, pero no me ponía celoso", expresó.