Los conductores de "América Hoy" no dudaron en opinar sobre el nuevo cambio de look de Flavia Laos al lucir un cabello de color negro. Edson Dávila aseguró que al mirar la foto de la expareja de Austin Palao no podía dejar de igualarla con Sheyla Rojas y Michelle Soifer. "Es una fusión", expresó el presentador.