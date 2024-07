Patricio Parodi y su reacción tras escuchar canción de Flavia Laos

Said Palao no dudó en cantar el tema de Flavia Laos cuando tenía que adivinar a la cantante que interpreta la canción "Ahora me llamas". Tras responder correctamente, el novio de Alejandra Baigorria gritó hacia el bando de Patricio Parodi y esto generó sus risas. "¿Qué te ríes, Said?", se preguntó Karen Dejo.