Papá de Said Palao opinó así sobre la boda de su hijo y Alejandra Baigorria

El papá de Said Palao estuvo en Mande Quien Mande y fue consultado por su opinión sobre Alejandra Baigorria como futura esposa de su hijo. Steven Palao no tuvo más que palabras de elogio para la relación de la empresaria con su primogénito. "(Me parece) bien. Los dos ya tienen bastante tiempo y son un buen complemento. Han hecho un binomio bonito", señaló.