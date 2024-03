Israel Dreyfus sobre la capitanía: “A Pancho Rodríguez no se quita la costumbre”

“Es Huguito pues ¿no? Pero Pancho habla más que él, por un momento yo pensé que era Pancho (Rodríguez), pero de ahí vi la bandita bien y sí pues, pero excelente, yo sabía que Hugo era capitán, pero tú sabes que aquí todo puede cambiar de un día para otro y como veía a Pancho abogando más, me pareció, pero de repente es una costumbre que no se quita de un día para otro. Estoy seguro que él sigue sintiendo que es el papá, es algo instintivo, tantos años, pero creo que Hugo lo está haciendo muy bien, te da ese ánimo que se necesita, no se queda atrás”, mencionó.