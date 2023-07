Sheyla Rojas abandonó el set de 'Mande quien mande' al ver foto de su juventud

¡Se indignó! Sheyla Rojas no aguantó ver su fotografía de joven y abandonó el set de 'Mande quien mande' este 24 de julio. La modelo estuvo como invitada en el programa y fue sorprendida con una imagen de su pasado, por lo que se retiró del estudio. "¿Quién es ella? Ay no, cómo me hacen eso. Gracias, me voy", exclamó la influencer mientras caminaba fuera de la pantalla. Fue la 'Carlota' quien la trajo de regreso y luego aclaró que su personalidad sigue siendo la misma, pese a sus cambios físicos. "Mi esencia siempre está, el tema físico ha evolucionado, pero lo importante es lo de adentro. Trato de ser la chica divertida, alegre y juguetona".