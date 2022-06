Patricio Parodi se molestó por el regreso de Ignacio Baladán a EEG y él pidió disculpas en vivo

El regreso de Ignacio Baladán a Esto es guerra y esta vez con la camiseta de los guerreros, generó una evidente incomodidad de Patricio Parodi , quien no se acercó a saludarlo por criticarlo fuertemente a través de sus redes sociales tras quedar eliminado de EEG.

"Pato, subí una cosa que no debía y te quiero pedir disculpas. Yo te expliqué por WhatsApp lo que había pasado y eso queda claro. Por otra parte, Rafa acá está tu gracia y realmente ahora sí estoy feliz. Siento que no me valoraron y siento que Paloma es una gran competidora", expresó Baladán.