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Patricio Parodi perjudicó a los guerreros

Patricio Parodi recibió fuerte sanción y perjudicó a guerreros

Por: Joselyn Herrera Abuid

Patricio Parodi perjudicó al equipo de los guerreros en medio del reto extremo de Esto es Guerra.

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patricio parodi

Patricio Parodi hizo perder 300 puntos a su equipo tras negarse a competir. Todo sucedió en el reto extremo de Esto es Guerra, donde los chicos reality tenían que meter su cabeza en unas cajas con cierto tipo de animales. Cuando fue el turno del capitán, se mostró muy preocupado y se negó a jugar. Pese a que la producción le dio una advertencia y Katia Palma intentó convencerlo, el deportista no quiso y perjudicó a su equipo.

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