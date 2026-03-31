Patricio Parodi enfureció con los combatientes y lanzó 'dardo'

Patricio Parodi no se quedó callado cuando Mathías Brivio sacó cara por los combatientes por su reclamo.
Patricio Parodi reclamó que Facundo González había lanzado con fuerza los lentes al piso y exigió una sanción. La producción decidió emitir las imágnes del preciso momento y fue Mathías Brivio quien defendió a los combatientes. "Tampoco tampoco, Pato, no ha sido así", exclamó y a lo que Mister G le dio la razón al conductor, por lo que el capitán enfureció: "Sabes qué, ustedes para avalar algunas cosas son bien cara duras, de verdad, si se hubiera tratado de nosotros, distinto hubiera sido".
Patricio Parodi fue suspendido de Esto es Guerra tras enfrentarse a Mister G. Todo sucedió cuando el guerrero reclamó contra los combatientes y dieron por inválida su queja, restándole 100 puntos a su equipo. Esto no lo toleró el deportista, quien agarró el micrófono y expresó su molestia ante la cámara.
"Si quieren darle el dado (a los combatientes) por la diferencia de puntas, dáselo, pero sean justos para ambos lados", dijo el popular 'Pato' y a lo que Mister G anunció que serían 200 puntos menos. El capitán continuó hablando en vivo, asegurando que la "voz del programa" hace lo que quiere y que después le echan la culpa. En ese instante, se dio a conocer que el modelo estaba suspendido.
Facundo González expresó su fastidio contra Patricio Parodi por reclamar constantemente y ganarle los puntos a los combatientes. "Qué pesados que son, de verdad. Pato habla y habla, dedícate a jugar, estás sacando puntos por reclamo", expresó el argentino, visiblemente molesto, y a lo que el capitán de los guerreros no se quedó callado.
"Tú dedícate a estar acá. Estás en Esto es Guerra, no estás en La casa de los famosos donde está Oriana. Papito, concéntrate acá, tu competencia, tu trabajo es acá, enfócate en competir, en ganar, en hacer tus puntos, no reclames nada más", respondió gritando y a lo que el popular 'Wacho' también hablaba. Ambos protagonizaron un tenso momento hasta que Mister G pidió seguir con la competencia.