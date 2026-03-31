Patricio Parodi enfureció con los combatientes y lanzó 'dardo'

Patricio Parodi reclamó que Facundo González había lanzado con fuerza los lentes al piso y exigió una sanción. La producción decidió emitir las imágnes del preciso momento y fue Mathías Brivio quien defendió a los combatientes. "Tampoco tampoco, Pato, no ha sido así", exclamó y a lo que Mister G le dio la razón al conductor, por lo que el capitán enfureció: "Sabes qué, ustedes para avalar algunas cosas son bien cara duras, de verdad, si se hubiera tratado de nosotros, distinto hubiera sido".