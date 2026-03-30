Patricio Parodi fue suspendido de EEG por esta fuerte razón

Patricio Parodi fue suspendido de Esto es Guerra tras enfrentarse a Mister G. Todo sucedió cuando el guerrero reclamó contra los combatientes y dieron por inválida su queja, restándole 100 puntos a su equipo. Esto no lo toleró el deportista, quien agarró el micrófono y expresó su molestia ante la cámara.
"Si quieren darle el dado (a los combatientes) por la diferencia de puntas, dáselo, pero sean justos para ambos lados", dijo el popular 'Pato' y a lo que Mister G anunció que serían 200 puntos menos. El capitán continuó hablando en vivo, asegurando que la "voz del programa" hace lo que quiere y que después le echan la culpa. En ese instante, se dio a conocer que el modelo estaba suspendido.
Facundo González expresó su fastidio contra Patricio Parodi por reclamar constantemente y ganarle los puntos a los combatientes. "Qué pesados que son, de verdad. Pato habla y habla, dedícate a jugar, estás sacando puntos por reclamo", expresó el argentino, visiblemente molesto, y a lo que el capitán de los guerreros no se quedó callado.
"Tú dedícate a estar acá. Estás en Esto es Guerra, no estás en La casa de los famosos donde está Oriana. Papito, concéntrate acá, tu competencia, tu trabajo es acá, enfócate en competir, en ganar, en hacer tus puntos, no reclames nada más", respondió gritando y a lo que el popular 'Wacho' también hablaba. Ambos protagonizaron un tenso momento hasta que Mister G pidió seguir con la competencia.
Kevin Díaz no logró ganarle a Patricio Parodi en pleno juego de Esto Es Guerra Desafío 14, pero todo se salió de control cuando el venezolano reclamó que el martillo del capitán de los guerreros no estaba en el espacio correcto. Tras revisar las imágenes, la producción del programa decidió darle el punto a los combatientes.
Sin embargo, esto no le gustó a Katia Palma quien rápidamente lanzó un comentario en contra del modelo: "La única manera que puedes ganarle a Patricio es olvidar un error nuestro, claro que sí".