Patricio Parodi fue suspendido de EEG por esta fuerte razón

"Tú dedícate a estar acá. Estás en Esto es Guerra, no estás en La casa de los famosos donde está Oriana. Papito, concéntrate acá, tu competencia, tu trabajo es acá, enfócate en competir, en ganar, en hacer tus puntos, no reclames nada más", respondió gritando y a lo que el popular 'Wacho' también hablaba. Ambos protagonizaron un tenso momento hasta que Mister G pidió seguir con la competencia.