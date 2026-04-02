Patricio Parodi criticó a Pancho por desinterés en la competencia

Patricio Parodi no dudó en hacer evidente que Pancho Rodríguez tuvo extraña actitud en pleno juego de EEG.
Patricio Parodi no dudó en hacer evidente que Pancho Rodríguez no estaría de tantos ánimos para la competencia este jueves 2 de abril en Esto Es Guerra Desafío 14, por lo que pidió el micrófono para soltar tremendo dardo.
"Yo no voy a reclamar, pero creo que cuando un competidor de los guerreros tiene esa actitud, ese... O sea, esas ganas de bajarle el rendimiento, como lo está demostrando el capitán de los combatientes creo que...", dijo en un tono algo burlón.
Lo dicho no le gustó para nada al equipo rojiverde, por lo que Facundo González decidió encarar al capitán de los guerreros: "No seas ridículo, Patricio, no seas ridículo, querido. Estaba frustrado y tiró la pelota".
Al darse cuenta que el argentino era quien defendía a su capitán, 'Pato' le lanzó una sátira: "(¿Qué pasa? ¿Qué pasa?) Hace una semana no te veía, Facu, bienvenido al programa".
Pancho Rodríguez inició el juego de la isla por lo que sentía la presión de hacerlo bien y en poco tiempo, sin embargo algo muy extraño sucedió en vivo.
El chileno respondió bien a la pregunta que le hizo Mathías Brivio, prosiguió lanzándose a la isla, pero por una rara razón el capitán de los combatientes no se quedó en la isla y regresó al micrófono para responder nuevamente.
Esto generó la indignación del conductor, quien rápidamente preguntó que había sucedido: "(¿Qué pasa?) Me están diciendo que no", con un rostro evidentemente confundido.
La conductora sentenció Patricio Parodi y le pidió encarecidamente que no vuelva a confiar en el capitan de los combatientes.
"Pero escúchame estamos, mira Patricio se ha quedado callado, pero te confíes de Pancho, Patricio, nada más te voy a decir (Pero Katia) Porque Pancho va a reclamar absolutamente todo", exclamó.
Katia Palma agregó un fuerte comentario para referirse a Rodríguez: "(Pancho, no le hagas caso. Patricio mismo sabe el error de Emilio, mira) Mathías, discúlpame, Pancho, discúlpame, pero yo me estoy dirigiendo a Patricio. Patricio, no te confíes en los Judas. No te confíes en los Judas".
Pancho Rodríguez no se quedó callado cuando Katia Palma lo tildó de 'judas' en Esto es Guerra Desafío 14. Y es que la conductora no dudó en llamarlo así luego de su reclamo contra los guerreros. Esto no fue del agrado del chileno, quien expresó toda su molestia en vivo.
"No es primer día que me dices Judas, Katia. Tengo familia. Yo no soy traicionero ni nada. Yo a ti te trato con mucho respeto, te quiero, te admiro, creo que eres una crack, pero no nos pongamos adjetivos, porque yo no te pongo ningún adjetivo. Yo no te pongo calificativo, nada", dijo, visiblemente fastidiado.
Pancho Rodríguez se enfrentó a Raúl Carpena para definir el punto de la competencia. Ambos estaban muy parejos hasta que el guerrero logró meter primero la llanta dentro de la jaula y tocó la campana. Todo su equipo no dudó en celebrar con él y tuvaron al combatiente al piso.
Lo que nadie imaginó es que el chico reality se acercaría a Katia Palma para pedirle el micrófono y lanzarle un duro dardo al chileno. "Escúchame, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde", dijo. Y es que Raúl pasó a ser guerrero, mientras que Gabriel fue a los combatientes y Pancho no se opuso.