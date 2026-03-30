¿Flavia López y Patricio Parodi ya no son amigos tras ampay?

"En realidad ayer trataba de no hacer ningún gesto justamente por esto, sabía lo que se venía entonces por eso traté de no hacer ningún gesto, estar en modo neutro, pero haga lo que haga, iba a salir, iba a rebotar, obviamente, pero no, estoy tranquila. (¿No te molestó?) No, para nada, es un reto de actuación y parte de nuestro trabajo y cada uno tiene que hacer lo mejor para su equipo", dijo López.