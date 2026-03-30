¿Flavia López y Patricio Parodi ya no son amigos tras ampay?

Flavia López no dudó en opinar tras escandaloso ampay del que fue parte Patricio Parodi junto a Said e Irivarren.
Flavia López reapareció detrás de cámaras y las cámaras de Más Espectáculos no dudaron en consultarle sobre Patricio Parodi tras el escándalo del ampay en Argentina junto a Said Palao y Mario Irivarren; sin embargo, sorprendió con la respuesta que dio sobre su vínculo con 'Pato'.
"No, no, no hemos hablado. Tampoco, como no estoy viniendo al programa, tampoco lo he visto. Así que no (Ni llamada, nada) No, no, es que no hemos tenido la oportunidad de hablar y tampoco nos hemos visto, como te digo", dijo.
Agregó que el capitán de los guerreros está completamente soltero: "(A parte, él está soltero, supuestamente) Sí, claro, él está soltero, así que él ahí...".
Por su parte Maricielo Gamarra no dudó en hablar de lo cómo había sido el vínculo entre la Miss Grand Perú y el capitán de los guerreros: "¿Estaba soltero? Está soltero Pato, está soltero, eran amigos, amigos, amiiigos (con Flavita había un acercamiento) claro, amiguísimos eran los chicos".
Además la guerrera expuso sus deseos por tener nuevamente a Flavia en la competencia: "Pero este igual se preocupó no cuando te caíste. O sea, creo que cualquier hombre te hubiera ayudado, a ayudar también y nada, espero, esperamos que vuelva a saber qué situación pasa ahí en el ambiente con Pato".
"En realidad ayer trataba de no hacer ningún gesto justamente por esto, sabía lo que se venía entonces por eso traté de no hacer ningún gesto, estar en modo neutro, pero haga lo que haga, iba a salir, iba a rebotar, obviamente, pero no, estoy tranquila. (¿No te molestó?) No, para nada, es un reto de actuación y parte de nuestro trabajo y cada uno tiene que hacer lo mejor para su equipo", dijo López.
Flavia López y Piero Arenas protagonizaron un tenso momento en Esto es Guerra. Todo sucedió cuando la combatiente "mandó a su casa" al guerrero cuando estaba intentado justificar su respuesta en la competencia. El chico reality no se quedó callado y le respondió: "A mí me han traído para revivir fantasmas".
La reina de belleza quiso defenderse, pero Piero Arenas continuó hablando y la minimizó. "Desde que Patricio se dio el beso con Rosángela, desapareciste", dijo y a lo que la modelo le recordó que su presencia en el programa solo es para reemplazar a Raúl Carpena.
Flavia López y Rosángela Espinoza volvieron a protagonizar un tenso momento en el último programa de Esto es guerra cuando la combatiente se refirió como "pobrecita" sobre la "Chica selfie" y recalcó que ella no es su competencia en el ámbito amoroso. Esto generó la furia de la guerrera que no dudó en responderle inmediatamente.
Todo empezó cuando Pancho Rodríguez tenía que darle pistas a la modelo para que adivine el nombre de Rosángela Espinoza. "¿Quién es tu máxima competencia en temas de amor?", preguntó el combatiente. La Miss Grand Perú 2025 aseguró que no tiene competencia y prefirió evitar mencionarla, pero al final solo acotó: "Pobrecita".
La influencer peruana no quiso empezar su ronda de juego sin dejar de responderle a su compañerita de reality. "Yo no tengo competencia por si acaso, Panchito", dijo Rosángela y mirar fijamente a la dirección donde se encontraba el equipo de los Combatientes.