Patricio Parodi no dejó pasar un error de Onelia Molina y agarró el micrófono para hacer su reclamo; sin embargo, la combatiente no se quedó callada y se defendió. Todo sucedió cuando el guerrero aseguró que la arequipeña había cometido una falta en el juego y pidió que pasen las imagénes.
La combatiente no se quedó callada y aseguró que su compañero estaba equivocado. "No la llegó a agarrar (el gancho del arnés). Miren mi mano", exclamó, pero el popular 'Pato' continuó insistiendo en que había cometido el error. "Aún no la agarro, estoy con la mano abierta, cuando me dicen ya, ahí cierro la mano", refutó la modelo hasta que Mister G anunció que se repetiría el punto.
Patricio Parodi fue suspendido de Esto es Guerra tras enfrentarse a Mister G. Todo sucedió cuando el guerrero reclamó contra los combatientes y dieron por inválida su queja, restándole 100 puntos a su equipo. Esto no lo toleró el deportista, quien agarró el micrófono y expresó su molestia ante la cámara.
"Si quieren darle el dado (a los combatientes) por la diferencia de puntas, dáselo, pero sean justos para ambos lados", dijo el popular 'Pato' y a lo que Mister G anunció que serían 200 puntos menos. El capitán continuó hablando en vivo, asegurando que la "voz del programa" hace lo que quiere y que después le echan la culpa. En ese instante, se dio a conocer que el modelo estaba suspendido.
Facundo González expresó su fastidio contra Patricio Parodi por reclamar constantemente y ganarle los puntos a los combatientes. "Qué pesados que son, de verdad. Pato habla y habla, dedícate a jugar, estás sacando puntos por reclamo", expresó el argentino, visiblemente molesto, y a lo que el capitán de los guerreros no se quedó callado.
"Tú dedícate a estar acá. Estás en Esto es Guerra, no estás en La casa de los famosos donde está Oriana. Papito, concéntrate acá, tu competencia, tu trabajo es acá, enfócate en competir, en ganar, en hacer tus puntos, no reclames nada más", respondió gritando y a lo que el popular 'Wacho' también hablaba. Ambos protagonizaron un tenso momento hasta que Mister G pidió seguir con la competencia.